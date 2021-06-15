Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд

Мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице, уронившей его планшет
В Бурятии перед судом предстанет мужчина, отрубившей маленькой племяннице пальцы. Как сообщал «Байкал-Daily», эта нашумевшая история произошла в конце лета 2020 года. В детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ доставили пятилетнюю девочку, которой её 47-летний дядя отрубил два пальца топором.
По данным следствия, 31 августа 2020 года с утра девочку её отец и дядя взяли на покос в местность неподалеку от села Покровка Прибайкальского района. Расположившись в лесу, взрослые разожгли костёр, сварили суп и стали употреблять спиртные напитки. Вечером отец уехал домой, так как ему надо было решить некоторые вопросы по хозяйству, девочка осталась в лесу. Дядя дал племяннице свой планшет, с которым девочка стала играть. Однако затем случайно уронила его и сломала.
Пьяный мужчина, разозлённый проступком ребёнка, заставил девочку положить левую руку на бревно. Затем ударил топором по пальцам.
Раненую малышку мужчина привёл домой и оставил в ограде дома. Увидев заплаканную дочь и окровавленную руку дочери, родители вызвали скорую помощь. Улан-удэнским врачам удалось пришить отрубленные пальцы. Операция длилась два часа.
На мужчину были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
- В ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Девочку и её маму в больнице в те дни навещал и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров. Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина брала дело под личный контроль.
Также Наталья Ганькина съездила в Прибайкальский район, к семье девочки. Никаких особых проблем она во время визита не увидела. Другие дети в этой семье опрятно одеты, у них есть вещи первой необходимости, в доме есть продукты питания. «Дети контактные, не испуганные», - поделилась тогда детский омбудсмен.
Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд
Происшествия, Фото:
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