В Бурятии живодёры бросили под поезд щенков

Живодёры сделали это в нежилом и безлюдном месте
Волонтёры из организации «Право на жизнь» рассказали о страшном случае, произошедшем в городе Бабушкин в Кабанском районе. Живодёры бросили под поезд двух щенков. Животные получили страшные увечья и погибли.
- 6 км от населённого пункта, ст. Тельная... Нежилое и безлюдное место. Вывезли с улиц Бабушкина и бросили под проходящий поезд двух щенков четырёх-шести месяцев, - рассказали волонтёры.
При этом щенки прошли процедуру ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). У одного из них живодёры вырвали них бирку с идентификационным номером.
- Видимо, кто-то возомнил себя Богом, решающим кому жить, а кому нет. Люди, очнитесь! Вы самые страшные и жестокие звери! Вам помешали эти два щенка, живших на улице? Они стояли у вашего стола и просили еду? Они мешали спать вашим детям? За что? За что вы их выкидывайте на улицу? За что вы их давите целенаправленно машинами? За что вы их травите? Бьёте? Издевайтесь? – возмущаются волонтёры. – Помочь им уже невозможно! И наказать это существо тоже! Но я очень хочу, чтобы это увидели люди и задумались: ведь такие психически нездоровые особи, садисты живут среди нас!
Произошедшее шокировало пользователей. Они пишут: «Даже читать страшно. Бедные малыши», «Когда же перестанут гибнуть беззащитные животные? Надо скорее ужесточить наказание живодерам», «Это какой-то кошмар! Ублюдки! Бог за все накажет этих тварей!». Также жители Бурятии призывают тех, кто нашёл щенков, подать заявление в полицию.
Как сообщал «Байкал-Dailу», дискуссии о ценности собачьих жизней разгорелись этой зимой вновь разгорелись в Бурятии после нескольких страшных нападений на людей. Озлобленные жители посёлка Забайкальский в Улан-Удэ готовы были травить всех собак вокруг и выходить на них с ружьём. В свою очередь, зооволонтёры обращали внимание, что многие бездомные собаки – это приплод от нестерилизованных домашних животных. Коробки с щенками каждый сезон массово выбрасывают на улицу сами же местные жители.
Только вчера было озвучено, что на улицах Улан-Удэ, по предварительным данным, живёт около пяти тысяч неотловленных собак.
Справка:
Статья 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными»
1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -
наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в присутствии малолетнего;
в) с применением садистских методов;
г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет");
д) в отношении нескольких животных, -
наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.
В Бурятии живодёры бросили под поезд щенков
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Медведь вышел из леса и пытался напасть на людей
Жертвами женщины, по версии следствия, стали три ребёнка
Вор успел потратить небольшую сумму из 100 тысяч
Живодёры сделали это в нежилом и безлюдном месте
Фальшивые деньги в Бурятии сбывают на рынках, АЗС и даже в банках
В Бурятии завершено расследование уголовного дела о крупной контрабанде древесины
Коноплю мужчина собирал в заброшенном доме
Коробка с патронами, уверял мужчина, просто лежала на дороге
Ранее из этой квартиры удалось вызволить кошку и ещё одного пса
По словам вице-премьера краевого правительства, проблемы нет, поскольку вода спадает
Детей разместили в близлежащих школах
Два участка дороги в Сретенском районе перекрыли из-за подтопления
Также, по версии следствия, полицейский заставил потерпевшего оговорить себя и другого жителя посёлка
По предварительным оценкам, на улицах живёт более пяти тысяч бездомных собак
Школьница успела продать украденное