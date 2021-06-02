По предварительным оценкам, на улицах живёт более пяти тысяч бездомных собак
Более 1400 безнадзорных собак отловили в Улан-Удэ с начала марта. Обратно после вакцинации и стерилизации выпустили 1204 собаки, сообщили в администрации города.
Ещё 85 собак приобрели новых хозяев. Остальные на карантинных мероприятиях, сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев сегодня на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ.
По предварительной информации, на улицах Улан-Удэ находится ещё более пяти тысяч бездомных собак.
– Также у нас увеличилось число нападений уже чипированных собак, такие обращения поступают примерно один раз в неделю, – отметил Сергей Гашев.
С 1 марта в городе работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». За весь период времени подрядчику по отлову безнадзорных животных поступило 1362 заявки от горожан. Специалисты выехали по всем вызовам.
В районах продолжают работать административные комиссии, управление административного контроля продолжает проводить рейды по частному сектору, разъясняя горожанам правила выгула собак и необходимость вакцинации от бешенства.
С 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
Компания по отлову безнадзорных животных «Байкалагроветторг» работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.
Чипированные собаки стали чаще нападать на улан-удэнцев
Происшествия, Фото:
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