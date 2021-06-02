Факт ДТП подтвердили в Госавтоинспекции, но пока без имён
Telegram-канал «Степной дозор» сообщил о совершённом главой одного из сёл Джидинского района Бурятии ДТП. Причём глава села следовал за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
«Степной дозор» отмечает, что после автоаварии на петропавловских полицейских пытались оказать давление. «Им звонили и пытались «решить вопрос», - говорится в сообщении Telegram-канала.
Пока официального подтверждения данной информации нет. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Dailу» подтвердили, что ДТП по вине пьяного водителя накануне в селе Петропаловка было; имена участников аварии в Госавтоинспекции не раскрывают.
- Вчера днём в селе Петропавловка Джидинского района 63-летний водитель автомобиля «Газ-3102» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Харриер». Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель отечественного автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 12.8 ч.1 КРФ об АП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале в селе Кижинга пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла девушка.
Telegram-канал: В Бурятии сельский глава совершил «пьяное» ДТП
Происшествия, Фото:
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