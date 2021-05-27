В Бурятии мёртвые коровы валялись в оврагах и канавах

Утилизацию павших животных специалисты обещали проверить
В Джидинском районе Бурятии ветеринары проверят утилизацию павших животных. Об этом сообщается в группе «Джида-инфо.24/7».
- В соцсетях появилась информация, в районе трупы павших животных не уничтожены, находятся в прямом доступе, - говорится здесь.
Поступившую информацию прокомментировал руководитель Джидинского филиала Бурятской станции по борьбе с болезнями животных Дмитрий Ильин.
- С начала года нашими специалистами выявлено более 370 голов павшего скота. После исключения заболеваний, как причины падежа, все туши уничтожены методом сжигания. Основные причины гибели животных дистрофия и родовспоможение. В самое ближайшее время ещё раз обследуем район на наличие несанкционированных свалок биологических отходов, - сказал он.
В группе добавили, что ситуация находится на контроле министра сельского хозяйства Бурятии.
Скорее всего, здесь речь идёт о публикации директора ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев в Facebook.
- Если сказать откровенно, то писать об этом изначально мне не хотелось. Хотя увиденное более месяца назад в Джидинском районе повергло меня в шок. Это множество трупов скота, брошенные в канавы, овраги, буераки ввиду массового падежа. В прошлом году здесь очень рано выпало много снега, что необычно для этих мест. Опытные сельхозники знают, что основной падёж скота в год, когда мало кормов, бывает весной в период начала отрастания травы. Это случилось и в этом году. Огромные убытки потерпели и без того не особо богатые сельхозпредприятия, фермеры и сельчане. Но раз такое случилось, трупы животных положено утилизировать, и главное, чтобы не было доступа домашним (собакам, кошкам) и диким (лисам, волкам и др.) животным к ним. Для этого и строят те же скотомогильники, - пишет он в социальной сети.
Намжил Мардваев отмечает, что «в данном случае всё в свободном доступе». И несёт, по его мнению, огромную опасность массового распространения различного рода инфекций, болезней.
- Видимо все ждут вспышку! И только тогда в авральном порядке, героически будут устранять. Нужно отметить, что в связи с обильными дождями все стоки с бактериями и патогенами от этих павших животных попадают в ручьи, далее в реки и придут по Селенге в Улан-Удэ, а затем и в Байкал, - продолжает директор ведомства.
Он сообщил, что пали в основной массе коровы симментальской, казахской пород и только редко - помесные калмыцкой породы.
- Ну, а писать об этом сразу я не стал, так как знал, что структурам всех уровней всё известно, а тем более что контрольно-надзорных структур сейчас хватает. Считал, что всякое бывает, и не всегда удаётся сразу развернуться, но думал, что организуются и не допустят, чтобы трупы павших животных были рассадникам всякого рода заразы. Но, увы! – возмущался Намжил Мардваев.
В Бурятии мёртвые коровы валялись в оврагах и канавах
Происшествия, Фото:
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