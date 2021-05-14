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В Бурятии на Гусином озере всплыл труп

В Бурятии на Гусином озере всплыл труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тело заметил очевидец

12 мая в 9:55 утра бурятским спасателям позвонил мужчина, который находился на берегу озера Гусиное.

- Недалеко от берега я вижу всплывшее тело человека, - сообщил очевидец.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Они достали тело мужчины из воды в 10 метрах от берега.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Умершим оказался 65-летний мужчина. Сейчас выясняются обстоятельства его смерти, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
смерть утопление
 
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