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Улан-удэнец украл самокат, чтобы подарить соседскому ребёнку

Улан-удэнец украл самокат, чтобы подарить соседскому ребёнку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Свой самокат девочка оставила в тамбуре магазина

10 мая в отдел полиции №2 в Улан-Удэ обратилась 46-летняя местная жительница, дочь которой лишилась самоката стоимостью 6,5 тысяч рублей. 11-летняя девочка оставила самокат в тамбуре магазина самообслуживания, куда вместе с подругой пришла купить сладости.

Полицейские просмотрели записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения. На кадрах они увидели, как в помещение зашёл мужчина и забрал с собой самокат.

На следующий день 38-летний подозреваемый был задержан. Мужчина признался, что украл самокат под действием алкоголя, чтобы подарить соседскому ребёнку. Однако вручить подарок горожанин не успел.

- Ранее к уголовной ответственности мужчина он не привлекался. Он нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ раскрыли кражу детского самоката из продуктового магазина на улице Ключевская. Его забрала пьяная женщина, которая покатилась на самокате до своего дома в Железнодорожном районе.


кража
 
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