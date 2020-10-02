Пьяная улан-удэнка укатила домой на украденном детском самокате

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Женщина при задержании очень сетовала, что в ориентировке ей накинули лишние годы



Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемую в краже детского самоката из продуктового магазина на улице Ключевская. Об этом сообщило сегодня МВД по Бурятии.



Днём 27 сентября женщина зашла в торговую точку за спиртным, купила алкоголь и покинула помещение. Однако через несколько минут вернулась. Споткнувшись об оставленный посетителями у входа самокат, она забрала его с собой. Ущерб составил около пяти тысяч рублей. Информация о её розыске с видео распространялась в Интернете.



Задержанной оказалась 33-летняя горожанка. Она находилась в Октябрьском районе у подруги, где распивала спиртное. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Трудоустроена.



На украденном детском самокате подозреваемая докатилась до своего дома в Железнодорожном районе. Там самокат и был изъят.



Примечательно, что при задержании женщина посетовала только на одно обстоятельство: возраст, указанный в ориентировке, превышал реальный на 12 лет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



