Женщина при задержании очень сетовала, что в ориентировке ей накинули лишние годы
Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемую в краже детского самоката из продуктового магазина на улице Ключевская. Об этом сообщило сегодня МВД по Бурятии.
Днём 27 сентября женщина зашла в торговую точку за спиртным, купила алкоголь и покинула помещение. Однако через несколько минут вернулась. Споткнувшись об оставленный посетителями у входа самокат, она забрала его с собой. Ущерб составил около пяти тысяч рублей. Информация о её розыске с видео распространялась в Интернете.
Задержанной оказалась 33-летняя горожанка. Она находилась в Октябрьском районе у подруги, где распивала спиртное. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Трудоустроена.
На украденном детском самокате подозреваемая докатилась до своего дома в Железнодорожном районе. Там самокат и был изъят.
Примечательно, что при задержании женщина посетовала только на одно обстоятельство: возраст, указанный в ориентировке, превышал реальный на 12 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Пьяная улан-удэнка укатила домой на украденном детском самокате
Происшествия, Фото:
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