В Иркутской области таксист убил коллегу из-за места на стоянке

Мужчина сжёг автомобиль и труп
37-летний житель Иркутской области признан виновным в убийстве, угоне и умышленном уничтожении имущества.
Вечером в ноябре 2019 года мужчина вызвал такси, водителя которого знал. Мужчина попросил подъехать на окраину села Новая-Ида Боханского района. По приезду он выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в водителя, после чего нанёс ему несколько ножевых ранений. 37-летний потерпевший скончался на месте преступления.
Затем убийца отогнал автомобиль с трупом в салоне на берег реки, где поджёг.
С места преступления убийца скрылся, однако по горячим следам был задержан.
Мужчина пояснил, что он, как и убитый, занимался в посёлке частным извозом. Между ними возник конфликт из-за места стоянки автомобилей такси, расположенного в многолюдном месте у супермаркета в посёлке Бохан.
Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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