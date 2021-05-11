В Бурятии в ДТП пострадали пять человек

В понедельник, 10 мая, на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии произошло крупное ДТП. В столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Погибших нет. Все пострадавшие были эвакуированы в больницу.
Автомобили получили значительные повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ДТП с пятью пострадавшими в Бурятии было зафиксировано 30 марта. Тогда в Кяхтинском районе опрокинулась «Хонда» - пострадали водитель и четыре пассажира.
Несколько аварий произошли в Бурятии 9 мая. В Кабанском районе в ДТП пострадали три человека, в том числе водитель, который был пьян.
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