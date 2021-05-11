В Бурятии в ДТП пострадали пять человек

В понедельник, 10 мая, на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии произошло крупное ДТП. В столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.







Автомобили получили значительные повреждения.











Погибших нет. Все пострадавшие были эвакуированы в больницу.