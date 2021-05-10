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В Бурятии мотоциклист после наезда на собаку впал в кому

В Бурятии мотоциклист после наезда на собаку впал в кому
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике случилось несколько ДТП с байкерами

9 мая в Бурятии произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов.

В Бичурском районе в 1:30 23-летний водитель мотоцикла марки «Senke», без госномера, не имеющий права управления категории А, следуя по улице Ленина села Узкий Луг, не справился с рулевым управлением совершил опрокидывание. С переломом левой ноги госпитализирован в медицинское учреждение.



Около 6 часов вечера в Селенгинском районе 32-летний водитель мотоцикла «Рейсер RC250», без госномера, не имеющий права управления, следуя по улице Центральная села Нур-Тухум, совершил наезд на собаку с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.
   
место ДТП

В Тарбагатайском районе в 19:35 27-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер 4», также без госномера, не имеющий права управления, в состоянии алкогольного опьянения следуя по улице Ленина, села Большой Куналей, в районе дома 111, не справился с рулевым управлением. Он врезался в ограждение моста.

В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП с участием пьяного водителя пострадали три человека. Авария случилась в Кабанском районе.

ДТП
 
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