Пешеход шла не по «зебре»
9 мая в Иволгинском районе Бурятии под колёса автомобиля попала 43-летняя женщина.
Автоавария случилась в 22:05. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф», следуя по автодороге «Иркутск - Чита», со стороны Иркутска в направление Улан-Удэ, в посёлке Сотниково на ул. Трактовая 2 «Ж», вне пешеходного перехода совершил наезд на женщину.
В результате ДТП пешеход была госпитализирована Республиканскую больницу имени Семашко.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошёл ряд ДТП с мотоциклистами. Ещё одно ДТП произошло в Кабанском районе, где по вине пьяного водителя без прав пострадали три человека.
В Бурятии под колёса «Сурфа» попала женщина
Происшествия, Фото:
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