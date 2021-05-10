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В Бурятии под колёса «Сурфа» попала женщина

В Бурятии под колёса «Сурфа» попала женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пешеход шла не по «зебре»

9 мая в Иволгинском районе Бурятии под колёса автомобиля попала 43-летняя женщина.

Автоавария случилась в 22:05. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф», следуя по автодороге «Иркутск - Чита», со стороны Иркутска в направление Улан-Удэ, в посёлке Сотниково на ул. Трактовая 2 «Ж», вне пешеходного перехода совершил наезд на женщину.

В результате ДТП пешеход была госпитализирована Республиканскую больницу имени Семашко.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошёл ряд ДТП с мотоциклистами. Ещё одно ДТП произошло в Кабанском районе, где по вине пьяного водителя без прав пострадали три человека. 
ДТП
 
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