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В Бурятии в ДТП пострадали три человека

В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный водитель без прав не справился с управлением

9 мая в Кабанском районе Бурятии в ДТП пострадали три человека.

Автоавария произошла около 22 часов. Нетрезвый 30-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по автодороге Береговая – Посольское, со стороны села Большое Колесово в направление села Кабанск, в 300 метрах от села Большое Колесово, не справился с рулевым управлением. Автомобилист выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречной автомашиной «Тойота Опа», которой управлял 57-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Королла», все трое мужчин госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Дорожные полицейские отмечают, что водитель «Короллы» не имеет водительских прав, он в 2018 году был лишён их за нетрезвую езду, но удостоверение до сих пор не получил. 

ДТП
 
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