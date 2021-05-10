В Бурятии в ДТП пострадали три человека





9 мая в Кабанском районе Бурятии в ДТП пострадали три человека.Автоавария произошла около 22 часов. Нетрезвый 30-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по автодороге Береговая – Посольское, со стороны села Большое Колесово в направление села Кабанск, в 300 метрах от села Большое Колесово, не справился с рулевым управлением. Автомобилист выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречной автомашиной «Тойота Опа», которой управлял 57-летний водитель.- В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Королла», все трое мужчин госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Дорожные полицейские отмечают, что водитель «Короллы» не имеет водительских прав, он в 2018 году был лишён их за нетрезвую езду, но удостоверение до сих пор не получил.