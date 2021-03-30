В Бурятии в ДТП пострадали пять человек

Аварию устроил молодой водитель
Сегодня днём в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали пятеро человек.
На 178 км автодороги «Улан-Удэ - Кяхта» 20-летний водитель «Хонды», по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП сам водитель и четыре пассажира автомобиля доставлены в больницу.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Накануне днём на границе Улан-Удэ и Заиграевского района произошло смертельное ДТП
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Также вчера в Улан-Удэ в посёлке Восточный молодой водитель снёс остановку
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