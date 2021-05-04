В Бурятии продолжают искать туристов, пропавших под лавиной

Информация о том, что красноярцы совершали восхождение на вершину без регистрации, не подтвердилась
В Бурятии продолжаются поиски двух пропавших туристов на перевале Горелова. Для проведения спасательных работ была привлечена авиация МЧС России. В настоящий момент двое туристов в удовлетворительном состоянии эвакуированы из труднодоступной местности, доставлены в Иркутск вертолетом МИ-8 МЧС России и переданы врачам скорой медицинской помощи.
Для организации поисков остальных участников группы задействована сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Всего к работам привлечены 48 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.
По информации пресс-службы республиканского агентства ГО и ЧС, двоих пострадавших эвакуировали в шоковом состоянии и с признаками обморожения верхних конечностей. В настоящий момент 12 спасателей БРПСС начали поиски остальных туристов на перевале. К ним на помощь из Иркутска уже летят 10 спасателей Байкальской поисково-спасательной службы и 2 работника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Напомним, накануне вечером, 3 мая, на телефон спасения 112 от туристической группы поступило сообщение о том, что на перевале Горелова, вблизи населенного пункта Монды Тункинского района произошёл сход снежной массы. В момент происшествия находилась туристическая группа из Красноярского края численностью 5 человек, следовавшая по маршруту, пролегающему вдоль рек Буговек – Мугувек – Белый Иркут. Со слов заявителя в результате схода снежной массы один человек погиб, местонахождение двоих участников группы неизвестно, ещё двое туристов просят о помощи.
Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии проводится доследственная проверка по факту гибели туриста после схода снежной лавины на перевале «Гаврилова» в Саянских горах. Предварительно поступила информация о том, что туристическая группа совершала восхождение на вершину без регистрации в подразделении МЧС. После установления личности участников похода выяснилось, что регистрация группы состоялась 21 апреля с использованием информационно-телекомуникационной сети с данными о маршруте передвижения.
Как сообщает следственный комитет России по РБ, в Иркутскую область по месту нахождения двух эвакуированных туристов в ближайшее время будет направлено поручение о проведении отдельных процессуальных мероприятий. Доследственная проверка продолжается, по её результатам будет принято правовое решение.
В Бурятии продолжают искать туристов, пропавших под лавиной
Происшествия, Фото:
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