Местонахождение ещё двух человек остаётся неизвестным
3 мая на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды Тункинского района Бурятии сошла снежная лавина, под которую попала группа туристов из 5 человек. Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию и обойдя установленную точку сбора у подножия, туристы стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. В горы вылетел вертолёт спасателей, которые эвакуировали выживших членов группы в Иркутск. Планируется продолжение поисково-спасательной операции на месте происшествия.
- В настоящее время следствием по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. После транспортировки тела погибшего туриста в населённый пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщает следственный комитет России по РБ.
Прокуратура Бурятии также организовала проверку в связи со сходом лавины. Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему.
В Бурятии выясняются обстоятельства гибели туриста под лавиной
Происшествия, Фото:
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