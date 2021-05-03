В Бурятии туристы попали под лавину



г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55;

г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736;

п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153.



3 мая в 19:20 в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу от ЕДДС Тункинского района поступило сообщение о том, что на перевале «Горелый» пятеро туристов попали под сход лавины. Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом.- Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах, выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В агентстве предупредили: собираясь в туристический поход, необходимо сообщить об этом спасателям. Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по республике: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groupsТакже важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.За помощью вы можете обратиться по телефонам «112» и «101».Телефоны БРПСС: