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В Бурятии туристы попали под лавину

В Бурятии туристы попали под лавину
Общество,  Фото:pixabay.com
Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом

3 мая в 19:20 в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу от ЕДДС Тункинского района поступило сообщение о том, что на перевале «Горелый» пятеро туристов попали под сход лавины. Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом.

- Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах, выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В агентстве предупредили: собираясь в туристический поход, необходимо сообщить об этом спасателям. Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по республике: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups

Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.

За помощью вы можете обратиться по телефонам «112» и «101».

Телефоны БРПСС:

г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55;
г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736;
п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153. 
лавина
 
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