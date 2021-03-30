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Житель Бурятии погиб на Байкале в поисках сотовой связи

Житель Бурятии погиб на Байкале в поисках сотовой связи
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
На льду Байкала остались только сапог и шапка погибшего

В Кабанском районе Бурятии, в 30 километрах от села Сухая, на Байкале утонул 53-летний мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Погибший мужчина подрабатывал сторожем в строящемся гостевом доме, расположенном в труднодоступной местности на побережье Байкала между сёлами Гремячинск и Заречье. Сторож приехал на турбазу 25 марта и два дня оставался там один.

27 марта в гостевой дом приехал хозяин. Строение пустовало, двери были открыты, а сторожа на месте не было. Владелец дома поискал работника, но безуспешно. На следующий день он вернулся с помощником. Вместе они обследовали побережье и лёд вглубь акватории Байкала. Вскоре мужчины обнаружили свежую расщелину шириной около полуметра, к которой вели следы человека. Рядом с ней нашли сапог и шапку пропавшего сторожа.

После этого к месту происшествия вызвали водолазов поисково-спасательного отряда МЧС. Водолазы обследовали дно под расщелиной и нашли тело пропавшего.

Вероятно, мужчина направился вглубь Байкала в поисках места, где работала сотовая связь, чтобы позвонить по мобильному телефону. Отойдя от берега, он сквозь тонкий лёд провалился в расщелину, пытался выбраться, для чего сбросил сапоги и часть одежды. Но спастись мужчина не смог и утонул.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия и устанавливают полную картину происшествия.



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