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В Бурятии утонула 10-летняя девочка

В Бурятии утонула 10-летняя девочка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Тело девочки выловили рыбаки

Вчера, 29 июля, днём на реке Селенга вблизи села Ганзурино Иволгинского района Бурятии утонула 10-летняя девочка. Она погибла в неприспособленном для купания месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В этот же вечер тело девочки обнаружили рыбаки.

- В настоящее время обстоятельства гибели устанавливаются, но уже сейчас можно сказать, что ребёнок погиб по вине взрослых. Именно из-за отсутствия контроля, девочка купалась в опасном месте, не зная, что даже нахождение на берегу без сопровождения уже опасно, - пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.


Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в Закаменском районе утонула 14-летняя девочка, приехавшая из Улан-Удэ.

25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками, спасся только один из них.

27 июля на реке Баргузин спасли тонущего мужчину. Он был в шоковом состоянии и едва не утопил своего спасителя.


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