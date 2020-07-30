В Бурятии утонула 10-летняя девочка

Вчера, 29 июля, днём на реке Селенга вблизи села Ганзурино Иволгинского района Бурятии утонула 10-летняя девочка. Она погибла в неприспособленном для купания месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В этот же вечер тело девочки обнаружили рыбаки.
- В настоящее время обстоятельства гибели устанавливаются, но уже сейчас можно сказать, что ребёнок погиб по вине взрослых. Именно из-за отсутствия контроля, девочка купалась в опасном месте, не зная, что даже нахождение на берегу без сопровождения уже опасно, - пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в Закаменском районе утонула 14-летняя девочка, приехавшая из Улан-Удэ.
25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками, спасся только один из них.
27 июля на реке Баргузин спасли тонущего мужчину. Он был в шоковом состоянии и едва не утопил своего спасителя.