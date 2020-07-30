В Бурятии утонула 10-летняя девочка

- В настоящее время обстоятельства гибели устанавливаются, но уже сейчас можно сказать, что ребёнок погиб по вине взрослых. Именно из-за отсутствия контроля, девочка купалась в опасном месте, не зная, что даже нахождение на берегу без сопровождения уже опасно, - пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



