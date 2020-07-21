 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

В Бурятии девочка утонула, ныряя в реку

В Бурятии девочка утонула, ныряя в реку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Её подругу взрослым удалось спасти

В Закаменском районе Бурятии утонула 14-летняя девочка, жительница Улан-Удэ.

- Вечером 20 июля в службу «112» поступил сигнал из Закаменского района. Информатор сообщил об утонувшем ребёнке. Через полчаса стало известно, что несчастный случай произошёл в шести километрах от села Шара-Азарга в местности Хэлтэгэй, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На реке, в не положенном для купания месте, отдыхала компания взрослых и детей. Две девочки нырнули под воду, обеих унесло течением на глубину.

Взрослые смогли спасти только одну девочку.

Тело утонувшей находилось на глубине, его подняли по прибытию помощи из села.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля в районе станции Дивизионная в Улан-Удэ утонул 29-летний мужчина. Трагедия произошла на глазах его отца и друзей.

2 июля в Закаменском районе Бурятии в реке Джида утонула двухлетняя девочка. Пьяный отец в это время спал на берегу. 
смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сгорело бесхозное строение
В Бурятии сгорело бесхозное строение
Происшествия, 21.07.2020
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
В Бурятии водитель загнал внедорожник прямо в Байкал
В Бурятии водитель загнал внедорожник прямо в Байкал
Происшествия, 21.07.2020
Поступок водителя «Лэнд Крузера» крайне возмутил отдыхающих
Улан-удэнец украл сумочку, пока её хозяйка меняла колесо
Улан-удэнец украл сумочку, пока её хозяйка меняла колесо
Происшествия, 21.07.2020
Кража произошла на парковке перед торговой точкой
В Бурятии девочка утонула, ныряя в реку
В Бурятии девочка утонула, ныряя в реку
Происшествия, 21.07.2020
Её подругу взрослым удалось спасти
В Бурятии горящий дом помогали тушить военные
В Бурятии горящий дом помогали тушить военные
Происшествия, 21.07.2020
Удалось не допустить распространения огня на соседние дома
В Бурятии произошёл крупный пожар
В Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия, 21.07.2020
Пожарные боролись с огнём во время сильного ветра
В Иркутской области установили причины 14 лесных пожаров
В Иркутской области установили причины 14 лесных пожаров
Происшествия, 21.07.2020
Дознаватели МЧС использовали беспилотник и газоанализатор
В Улан-Удэ мужчину избили днём на набережной
В Улан-Удэ мужчину избили днём на набережной
Происшествия, 21.07.2020
Мужчине помог улан-удэнец, находящийся на пробежке
В Иркутской области мать погибшего в ДТП мужчины отсудила 600 тысяч
В Иркутской области мать погибшего в ДТП мужчины отсудила 600 тысяч
Происшествия, 21.07.2020
Виновник аварии устроился бульдозеристом, чтобы выплатить моральный ущерб

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^