Её подругу взрослым удалось спасти
В Закаменском районе Бурятии утонула 14-летняя девочка, жительница Улан-Удэ.
- Вечером 20 июля в службу «112» поступил сигнал из Закаменского района. Информатор сообщил об утонувшем ребёнке. Через полчаса стало известно, что несчастный случай произошёл в шести километрах от села Шара-Азарга в местности Хэлтэгэй, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На реке, в не положенном для купания месте, отдыхала компания взрослых и детей. Две девочки нырнули под воду, обеих унесло течением на глубину.
Взрослые смогли спасти только одну девочку.
Тело утонувшей находилось на глубине, его подняли по прибытию помощи из села.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля в районе станции Дивизионная в Улан-Удэ утонул 29-летний мужчина. Трагедия произошла на глазах его отца и друзей.
2 июля в Закаменском районе Бурятии в реке Джида утонула двухлетняя девочка. Пьяный отец в это время спал на берегу.
В Бурятии девочка утонула, ныряя в реку
Происшествия, Фото:
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