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В Бурятии отправили за решётку адвоката-вымогателя

В Бурятии отправили за решётку адвоката-вымогателя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Адвокат вымогал деньги у следователя

20 февраля Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего адвоката. Он признан виновным в вымогательстве денег в крупном размере у следователя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Будучи адвокатом обвиняемого, мужчина обнаружил техническую ошибку в процессуальном документе, полученном от следователя. За молчание он потребовал от следователя 500 тысяч рублей.

Под контролем оперативных сотрудников следователь передал вымогателю 170 тыс. рублей. В это время нечистый на руку адвокат и был задержан.

Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

В ноябре 2020 года по заявлению самого осуждённого ему прекращен статус адвоката.

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