В Бурятии отправили за решётку адвоката-вымогателя

Адвокат вымогал деньги у следователя
20 февраля Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего адвоката. Он признан виновным в вымогательстве денег в крупном размере у следователя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Будучи адвокатом обвиняемого, мужчина обнаружил техническую ошибку в процессуальном документе, полученном от следователя. За молчание он потребовал от следователя 500 тысяч рублей.
Под контролем оперативных сотрудников следователь передал вымогателю 170 тыс. рублей. В это время нечистый на руку адвокат и был задержан.
Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.
В ноябре 2020 года по заявлению самого осуждённого ему прекращен статус адвоката.
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Происшествия, Фото:
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