Названа причина аварийной посадки самолёта рейса Новосибирск – Иркутск

В Новосибирске проводится проверка по факту аварийной посадки самолета Airbus A320neo, следовавшего рейсом Новосибирск-Иркутск.
16 марта в 2.23 по местному времени самолет вернулся в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 154 пассажира, из них один ребёнок.
Следователи выяснили, что после взлёта из аэропорта «Толмачёво» Новосибирска сработал датчик отказа правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта в аэропорт вылета. Самолёт благополучно приземлился.
- Проведён осмотр места происшествия, получены объяснения от экипажа. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.