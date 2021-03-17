Названа причина аварийной посадки самолёта рейса Новосибирск – Иркутск

Следователи выяснили, что после взлёта из аэропорта «Толмачёво» Новосибирска сработал датчик отказа правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта в аэропорт вылета. Самолёт благополучно приземлился.





В Новосибирске проводится проверка по факту аварийной посадки самолета Airbus A320neo, следовавшего рейсом Новосибирск-Иркутск.16 марта в 2.23 по местному времени самолет вернулся в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 154 пассажира, из них один ребёнок.В результате авиационного инцидента никто не пострадал.- Проведён осмотр места происшествия, получены объяснения от экипажа. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.