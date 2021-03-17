 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

Названа причина аварийной посадки самолёта рейса Новосибирск – Иркутск

Названа причина аварийной посадки самолёта рейса Новосибирск – Иркутск
Происшествия,  Фото:Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК
На борту самолёта были 154 пассажира

В Новосибирске проводится проверка по факту аварийной посадки самолета Airbus A320neo, следовавшего рейсом Новосибирск-Иркутск.

16 марта в 2.23 по местному времени самолет вернулся в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 154 пассажира, из них один ребёнок.

Следователи выяснили, что после взлёта из аэропорта «Толмачёво» Новосибирска сработал датчик отказа правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта в аэропорт вылета. Самолёт благополучно приземлился.

В результате авиационного инцидента никто не пострадал.

- Проведён осмотр места происшествия, получены объяснения от экипажа. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.



самолеты аварийная посадка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления
В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления
Происшествия, 17.03.2021
Мать погибшего ребёнка отделалась лёгким наказанием
В Улан-Удэ погиб водитель автокрана
В Улан-Удэ погиб водитель автокрана
Происшествия, 17.03.2021
Момент смертельной аварии запечатлела видеокамера
В Улан-Удэ мошенники представляются прокурорами
В Улан-Удэ мошенники представляются прокурорами
Происшествия, 17.03.2021
Аферисты звонили в детские сады и грозили проверкой 
В Улан-Удэ на рабочего упала опалубка
В Улан-Удэ на рабочего упала опалубка
Происшествия, 17.03.2021
Несчастный случай произошёл в первый рабочий день мужчины
В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»
В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»
Происшествия, 16.03.2021
От рук поджигателя уничтожено четыре строения
С начала года пожары унесли жизни 17 жителей Бурятии
С начала года пожары унесли жизни 17 жителей Бурятии
Происшествия, 16.03.2021
В 2021-м году зафиксировано около 500 пожаров
В Улан-Удэ собака напала на клиентку целительницы
В Улан-Удэ собака напала на клиентку целительницы
Происшествия, 16.03.2021
Очередное нападение собаки зафиксировано в садоводческом товариществе
В Бурятии кот оставил людей без света
В Бурятии кот оставил людей без света
Происшествия, 16.03.2021
Кот пробрался в трансформаторную будку
В Братске 1,5-годовая девочка отравилась таблетками
В Братске 1,5-годовая девочка отравилась таблетками
Происшествия, 16.03.2021
Несчастный случай произошёл из-за того, что девочка осталась без присмотра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^