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Улан-удэнец погиб в погребе своего дома

Улан-удэнец погиб в погребе своего дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину ударило током

Поздним вечером 7 марта в посёлке Таёжный в Улан-Удэ погиб 39-летний мужчина. Тело было найдено в подвале его частного дома.

- Обстоятельства произошедшего выясняются. Начата доследственная проверка, - сообщила «Байкал-Daily» следователь следственного отдела по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Лайжит Батомункуева.

По данным следствия, дом, в котором жил мужчина с семьёй, оборудован системой водоснабжения. После работы хозяин увидел, что погреб затоплен и спустился вниз, чтобы устранить протечку. Также в погребе был установлен обогреватель, чтобы трубы не замерзали.

- От обогревателя отходили провода. Трубу сильно прорвало, потому что даже в доме была вода. Мужчину ударило током, - сообщила Лайжит Батомункуева.

Жена мужчины вызвала «скорую». Когда медики приехали на место, улан-удэнец был уже мёртв.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Бурятии от ударов током погибли двое маленьких детей.
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