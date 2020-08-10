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В Бурятии убило током ещё одного малыша

В Бурятии убило током ещё одного малыша
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В этом случае родители также самовольно подключились к электросетям

В Бурятии от удара током погиб ещё один пятилетний ребёнок. На этот раз трагедия произошла в посёлке Новосенгинск Селенгинского района 8 августа. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, пятилетний мальчик, играя во дворе, увидел висящие на заборе провода и дотронулся до них. Он потерял сознание и упал. Через некоторое время лежащего на земле малыша увидела его сестра. Мальчика доставили в больницу, но медики лишь констатировали смерть.

При осмотре места происшествия следователи выяснили, что отец многодетной семьи самовольно подключился к линии электропередач, поскольку три года назад – в 2017 году – семья была отключена за неуплату.

Семья характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками родители не были замечены.

- Проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в Следственном управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай унёс жизнь другого малыша. Трагедия произошла 5 августа в Джидинском районе, когда мальчик играл водой с собакой. Вода попала на оголённые провода, малыш получил удар током, от которого скончался. Позже выяснилось, что мать самовольно подключилась к линии электропередач, поскольку после пожара в 2018 года их дом отключили как нежилое помещение. Долг был всего 37 рублей.


смерть удар током
 
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