Пожар произошёл в отдалённом районе
В Муйском районе Бурятии произошёл пожар. В подкапотном пространстве автомобиля «Lexus RX 270» произошло возгорание, сообщает «Муя-инфо. 24/7».
Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта в ДНТ «Выбор» в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. В это время в доме находилась женщина с двумя детьми, 12 и 4 лет. Семье удалось спастись.
В Бурятии горел «Лексус»
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