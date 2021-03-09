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В Бурятии горел «Лексус»

В Бурятии горел «Лексус»
Происшествия, 
Пожар произошёл в отдалённом районе

В Муйском районе Бурятии произошёл пожар. В подкапотном пространстве автомобиля «Lexus RX 270» произошло возгорание, сообщает «Муя-инфо. 24/7».

Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта в ДНТ «Выбор» в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. В это время в доме находилась женщина с двумя детьми, 12 и 4 лет. Семье удалось спастись.
пожар
 
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