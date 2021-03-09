В пригороде Улан-Удэ на пожаре спаслись мать и двое детей

Услышав шум, мать вышла на веранду и обнаружила возгорание. Вместе с детьми она выбралась через окно.







Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования на веранде дома.















Вчера, 8 марта, в ДНТ «Выбор» в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. В это время в доме находилась женщина с двумя детьми, 12 и 4 лет.- На момент прибытия пожарных горела веранда и кровля, пламя распространялось на основные конструкции дома. В результате пожара веранда уничтожена полностью, частично повреждена кровля дома на общей площади 48 кв. м. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Семья сейчас перебралась жить во второй дом на территории своего двора.