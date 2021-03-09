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В пригороде Улан-Удэ на пожаре спаслись мать и двое детей

В пригороде Улан-Удэ на пожаре спаслись мать и двое детей
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Семья выбиралась через окно

Вчера, 8 марта, в ДНТ «Выбор» в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. В это время в доме находилась женщина с двумя детьми, 12 и 4 лет.

Услышав шум, мать вышла на веранду и обнаружила возгорание. Вместе с детьми она выбралась через окно.


- На момент прибытия пожарных горела веранда и кровля, пламя распространялось на основные конструкции дома. В результате пожара веранда уничтожена полностью, частично повреждена кровля дома на общей площади 48 кв. м. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Семья сейчас перебралась жить во второй дом на территории своего двора.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования на веранде дома.





пожар
 
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