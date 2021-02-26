За помощью к очевидцам обратились следователи
В Улан-Удэ следователи ищут свидетелей смертельного наезда на двух 16-летних подростков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ заключили под стражу водителя «Лексуса RX 350», обвиняемого в смертельном наезде на 16-летних парня и девушку - троюродных брата и сестру. 37-летний лихач пробудет под арестом как минимум два месяца – до 23 апреля.
Ему предъявлено обвинение по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».
ДТП произошло 23 февраля на улице Революции 1905 года вблизи железнодорожного вокзала. Около 19 часов в полицию поступило сообщение местного жителя о том, что его автомобиль «Лексус» угнал брат сожительницы. Спустя несколько часов мужчина, двигаясь на угнанной машине без включенных фар и габаритных огней, на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика и девочку. От полученных травм подростки скончались на месте.
Водитель не остановился и продолжил движение. Мужчина остановился на следующем перекрёстке, бросил повреждённый автомобиль, после чего попытался скрыться, однако был задержан.
Следственные органы разыскивают свидетелей страшного ДТП.
- Просим всех граждан, ставших очевидцами, а также водителей, следовавших по указанной автодороге вблизи от места ДТП в период наезда на девушку и молодого человека, которым известны обстоятельства происшествия, имеющие значение для уголовного дела обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8(3012) 44-49-01, 44-72-18, 44-72-35 (факс) (следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция), - обратились в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
ДТП вызвало общественный резонанс. На место гибели детей люди приносили цветы, игрушки и даже стихотворения.
В Улан-Удэ ищут свидетелей смертельного наезда на подростков
Происшествия, Фото:
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