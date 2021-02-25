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В Братске на пожаре погибли супруги

В Братске на пожаре погибли супруги
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Супругов погубила непотушенная сигарета

Ночью 25 февраля на пожаре в девятиэтажном доме в Братске погибли супруги. Сообщение о пожаре поступило на телефон «101» в 01:14. О задымлении в подъезде сообщали жильцы девятиэтажного дома на улице Крупской, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

К месту пожара были направлены две автоцистерны и автолестница из ближайшей пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных шёл дым из квартиры на шестом этаже. С помощью спасательных устройств пожарные спасли четырёх человек из соседних квартир.

Вскрыв входную дверь с помощью шанцевого инструмента, пожарные обнаружили в квартире двух человек, хозяев квартиры. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины 1968 года рождения и женщины 1969 года рождения.

В квартире горел диван. Пожар был потушен в считанные минуты. Квартира закопчена. В 01:45 последствия пожара были ликвидированы.

Обследование места пожара дознавателями МЧС показало, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

По количеству пожаров Братск находится на втором месте после Иркутска. С начала года здесь произошло 87 пожаров. Это на 28 пожаров больше, чем в прошлом году за этот же период. На пожарах погибли два человека, пять человек пострадали.

Проблемные вопросы стабилизации пожарной обстановки и меры профилактики будут рассмотрены сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Братска.


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