В Братске на пожаре погибли супруги

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Супругов погубила непотушенная сигарета



Ночью 25 февраля на пожаре в девятиэтажном доме в Братске погибли супруги. Сообщение о пожаре поступило на телефон «101» в 01:14. О задымлении в подъезде сообщали жильцы девятиэтажного дома на улице Крупской, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



К месту пожара были направлены две автоцистерны и автолестница из ближайшей пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных шёл дым из квартиры на шестом этаже. С помощью спасательных устройств пожарные спасли четырёх человек из соседних квартир.



Вскрыв входную дверь с помощью шанцевого инструмента, пожарные обнаружили в квартире двух человек, хозяев квартиры. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины 1968 года рождения и женщины 1969 года рождения.



В квартире горел диван. Пожар был потушен в считанные минуты. Квартира закопчена. В 01:45 последствия пожара были ликвидированы.



Обследование места пожара дознавателями МЧС показало, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.



По количеству пожаров Братск находится на втором месте после Иркутска. С начала года здесь произошло 87 пожаров. Это на 28 пожаров больше, чем в прошлом году за этот же период. На пожарах погибли два человека, пять человек пострадали.



Проблемные вопросы стабилизации пожарной обстановки и меры профилактики будут рассмотрены сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Братска.





