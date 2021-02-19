Женщина застукала мужа с любовницей, уединившихся в бане
13 февраля в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии внутри бани, расположенной во дворе одного из домов, обнаружили замёрзшее тело 32-летней женщины. Она была задушена. В убийстве обвиняется 31-летняя местная жительница, которая застукала мужа с любовницей. Задержанная призналась в расправе, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, 12 февраля жительница Новоильинска вместе с мужем была в гостях у знакомых, все выпивали спиртное. Вечером хозяин дома вышел на улицу, где встретил односельчанку, которую пригласил к себе в натопленную баню. После мужчина вернулся к гостям, но через некоторое время объявил, что хочет мыться. Он ушёл в баню, где весьма приятно провёл время с той самой женщиной.
Хозяин дома вернулся из бани через два часа. Он шепнул своему другу, пришедшему с супругой, о том, что происходило в бане, и предложил также сходить туда. Женатый мужчина воспользовался приглашением к утехам.
Однако через несколько минут в баню зашла супруга этого мужчины. Она застала любовников врасплох.
После скандала муж вернулся к столу, а разозлившаяся женщина вернулась в баню. Она напала на голую любовницу супруга, повалила её на пол и задушила.
Пьяная компания только через несколько часов обнаружила тело. В полицию хозяева дома позвонили спустя почти сутки.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Жительница Бурятии задушила голую любовницу мужа
Происшествия, Фото:
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