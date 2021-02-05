Молодой водитель сбил двух людей и сбежал
Следователи завершили расследование уголовного дела 18-летнего жителя Ангарска, который летом 2020 года на автомобиле «Тойота» насмерть сбил пешехода. Тогда молодому человеку было 17 лет.
Ангарчанин обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места», сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Трагедия произошла 29 июня 2020 года. Несовершеннолетний водитель за рулём автомобиля «Тойота Пикник» двигался по Ангарскому проспекту. Нарушив правила дорожного движения, молодой человек сбил переходивших по «зебре» двух людей. С места аварии он сбежал.
31-летний сбитый мужчина скончался в больнице через несколько часов. Вторая пострадавшая — 53-летняя женщина отделалась ушибами.
Водитель был задержан в тот же день. Сам он рассказал, что сбежал с места аварии, так как «испугался».
После задержания анализ показал, что парень трезв. Сегодня следователи сообщили: установлено, что молодой человек незадолго до аварии пил алкоголь.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за кражу и грабеж.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ангарчанин, в 17 лет насмерть сбивший пешехода, пойдёт под суд
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