Подросток отправлен в изолятор временного содержания
В Ангарске скончался один из двух пешеходов, сбитых накануне 17-летним водителем. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если он сопряжено с оставлением места его совершения», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», автомобильная авария произошла 29 июня в 8 микрорайоне Ангарска. Водитель «Тойоты Ипсум», следуя по проезжей части, сбил переходящих дорогу по «зебре» двух человек. После водитель скрылся с места происшествия.
В результате произошедшего 32-летний пешеход с тяжёлыми травмами доставлен в больницу, где через несколько часов скончался в реанимации.
Вторая потерпевшая, 53-летняя женщина, получила ушибы и ссадины и находится на амбулаторном лечении.
Водитель и автомобиль были установлены в тот же день. Как выяснилось, за рулём иномарки находился 17-летний ранее судимый подросток. Он бросил автомобиль во дворах домов, а сам спрятался дома, отказываясь открывать дверь полиции, до прихода матери.
Молодой человек задержан и помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Ангарске скончался сбитый 17-летним водителем пешеход
Происшествия, Фото:
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