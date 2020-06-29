Водителем, сбившим двух ангарчан, оказался 17-летний подросток

В Ангарске сотрудники полиции в течение часа установили и задержали водителя, который сегодня утром сбил на пешеходном переходе двух человек и сбежал с места.
Как выяснилось, за рулём «Тойоты Ипсум» находился 17-летний подросток. После случившегося он бросил машину во дворах домов, убежал домой и отказывался открывать дверь полиции до прихода матери. В настоящее время с ним работают следователи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Владелец «Ипсума» оставил автомобиль своему несовершеннолетнему сыну, который, в свою очередь, разрешил сесть за руль малознакомому сверстнику.
Помимо привлечения виновного за оставление места ДТП, родители молодых людей также будут привлечены к ответственности по ряду статей кодекса об административных правонарушениях.
В полиции молодой ответил на вопрос, почему уехал, следующим образом:
- Уехал, потому что испугался. И кто-то крикнул: «Уезжай, уезжай!» В шоке был, ничего не понял и уехал.
Анализ показал, что юноша трезв.
Как сообщал «Байкал-Daily», автомобильная авария произошла сегодня около 11.00 в 8 микрорайоне на проспекте Ангарский Ангарска. Водитель «Тойоты Ипсум», следуя по проезжей части, сбил переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух человек, после чего скрылся с места происшествия.
32-летний пешеход получил тяжёлые травмы и доставлен в больницу. Вторая потерпевшая, по свидетельствам очевидцев, не получила серьёзных повреждений и пока не обращалась в правоохранительные органы.