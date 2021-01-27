Пропавшую в последний раз видели два дня назад
Полицейские разыскивают 60-летнюю жительницу посёлка Выдрино Кабанского района Бурятии Татьяну Таранову. Она ранним утром 25 января ушла из дома на улице Коммунальная, и до сих пор её местонахождение неизвестно, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.
Была одета: шуба из искусственного меха коричневого цвета, шапка вязаная коричневая, юбка бордового цвета, кофта серая вязаная, тапочки тёмные.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(914)054-59-67, 8(924)559-55-28, 8(30138)41-6-45 или 102 (112).
В Бурятии пропала пенсионерка в одних тапочках
Происшествия, Фото:
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