Остановленный для проверки документов мужчина внезапно побежал
Во дворе жилого дома по улице Ключевская в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии остановили по ориентировке троих мужчин для проверки документов.
Во время проверки один из мужчин неожиданно побежал.
На бегу он разорвал свой пакет и выбросил содержимое – резко пахнущую травянистую массу.
Росгвардейцы догнали беглеца и доставили его в отдел полиции.
Экспертиза показала, что вещество – это марихуана, весом более полукилограмма.
Задержанный, 25-летний улан-удэнец, пояснил, что собирал дикорастущую коноплю для собственного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики
Происшествия, Фото:
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