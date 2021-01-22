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Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики

Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Остановленный для проверки документов мужчина внезапно побежал

Во дворе жилого дома по улице Ключевская в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии остановили по ориентировке троих мужчин для проверки документов.

Во время проверки один из мужчин неожиданно побежал.

На бегу он разорвал свой пакет и выбросил содержимое – резко пахнущую травянистую массу.

Росгвардейцы догнали беглеца и доставили его в отдел полиции.

Экспертиза показала, что вещество – это марихуана, весом более полукилограмма.

Задержанный, 25-летний улан-удэнец, пояснил, что собирал дикорастущую коноплю для собственного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.


Росгвардия наркотики
 
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