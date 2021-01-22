Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Остановленный для проверки документов мужчина внезапно побежал



Во дворе жилого дома по улице Ключевская в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии остановили по ориентировке троих мужчин для проверки документов.



Во время проверки один из мужчин неожиданно побежал.



На бегу он разорвал свой пакет и выбросил содержимое – резко пахнущую травянистую массу.



Росгвардейцы догнали беглеца и доставили его в отдел полиции.



Экспертиза показала, что вещество – это марихуана, весом более полукилограмма.



Задержанный, 25-летний улан-удэнец, пояснил, что собирал дикорастущую коноплю для собственного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.





