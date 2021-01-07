В Бурятии участники тура на Мамай упали со снегохода в реку





























В Бурятии в эти новогодние праздники набрали большую популярность однодневные туры на Мамай. Для фотографа Софьи Найдановой и её мужа Игоря этот поход окончился плачевно – пара упала со снегохода в реку. Во всём произошедшем Софья винит организаторов тура. Последние, несмотря на инцидент, не только нормально не извинились, но и отказались возвращать деньги за экскурсию.Всё произошло 3 января. До Мамая экскурсионную группу везли на снегоходах и санях. Вместо заявленных четырёх человек в одну ходку посадили сразу семерых, рассказала Софья на своей странице в Instargam. Она с супругом попали на снегоход (которым управлял нанятый водитель), а ещё пятеро – в большие сани на буксире. Было так тесно, что одному человеку даже не хватило места, он сидел на корточках и, по словам Софьи, «всю дорогу трясся в этой железной бандуре».Перегруз ли стал тому виной, или другое обстоятельство, но на мосту снегоход опрокинулся. Супруги полетели в реку.- Мой муж вылетел со снегохода и упал на булыжник, получил большой ушиб грудной клетки. Я также упала, но более удачно. Не знаю, как получилось, но у меня только синяк на ноге. Его я заметила только через день, видимо, там от шокового состояния ничего не чувствовала, - рассказала Софья.Девушка испытала сильнейший стресс и сильно испугалась.- Когда я упала, сразу были мысли, что на меня сейчас прилетят эти огромные железные сани. Представляете, какие они, как повозные. Я думала – сейчас прилетят сверху. Боялась переломать позвоночник или череп. Я просто закрыла руками голову, а дальше была темнота, - вспоминает пострадавшая.К счастью, сани удалось удержать от падения в реку. Супруги же оказались в ледяной воде, вымокнув едва ли не до головы. Игорю было больно, он держался за рёбра и боялся, что сломал их.Чудом Софье удалось схватить оба рюкзака, которые уже уплывали по реке. А ведь в одном были дорогие принадлежности фотографа – сам фотоаппарат, а также объективы и другая техника.- Просто представьте, какое физическое и моральное потрясение мы испытали. Улетели туда, упали, ударились, ушибы получили. Подозрение на переломы. Страх от того, что сани на нас чуть не упали. Потом техника чуть не промокла, не утонула, - вспоминает Софья.Выбраться с реки на дорогу оказалось самим просто невозможно – слишком высоко. На счастье супругов, мимо проходила другая группа с опытным мужчиной. Они вытащили пострадавших, вытянув их на большом шарфе. А дальше спаситель, которого Софья называет просто Ботоевичем, повёл вымокших супругов в тепло.При этом в санях ехал молодой человек, сын женщины-гида. По словам Софьи, он не следил за безопасностью и всё время молчал. Затем ушёл за помощью в домик, который был закрыт. Ботоевич же вывел Софью и Игоря в жилой домик, где были другие туристы. Они помогли супругам, напоили их горячим чаем.Больше всего Софью возмущает поведение женщины-гида.- Мы просидели два часа в домике. Гид не пришёл, не помог, не организовал медосмотр. До приезда в Улан-Удэ мы её не видели, она не предложила ни обувь, ни одежду. Блин, у тебя люди упали с моста в реку, вымокли. Ты даже никакую работу не выполнила, моральную поддержку не оказала. И дальше пошла «отрабатывать бабки» с другими участниками тура. Такие люди не должны водить людей в горы, - считает Софья.Через два часа за супругами приехал снегоход, который довёз до трассы, а затем они на машине приехали в Улан-Удэ. Супругам пришлось надевать на ноги пакеты, так как их обувь была мокрой насквозь.По приезду в Улан-Удэ Софья обратилась к гиду-организатору с просьбой вернуть 6 тысяч рублей (тур стоил 3 тысячи на человека). Однако получила отказ.- Эта женщина говорит: «Приношу извинения со стороны Мамая» (видимо, горы). Вместо нас должны были сидеть другие девчонки в снегоходе, я ей сказала, хорошо, что они не упали. Она отвечает: «Значит, у них энергетика получше». Представляете? Она ещё говорит, что мы должны быть ей благодарны за то, что остались живы, что она нас в домик отвела. Но мы её вообще не видели весь тур! Я не понимаю, как такие люди ходят по земле.Рассказывая о реакции организатора, Софья не смогла сдержать слёз.- Муж лежит, не может помочь с детьми, выходить, ему больно передвигаться. Мы покупали ему мази. Сорвались все наши планы на новогодние праздники. Четвёртый день сидим дома. Мы даже не требуем какую-то компенсацию, мы просто просим возврат за несостоявшийся тур, - говорит пострадавшая.Она призвала сделать максимальный репост и предать огласке этот случай.А что же организаторы тура? На их странице накануне появился пост, закрытый от комментариев.- Меня обвиняют в неисправности снегохода, на котором ехали мои туристы. Они перевернулись на мосту. Я не могла предвосхитить это событие, но мы сделали всё, чтобы помочь пострадавшим. Они испытали больше стресс, чем ушиб, были помещены в тёплый дом, их осмотрел врач, им был выделен гид, персональный снегоход и машина до города. Осталось только возместить тур с приключениями – говорится в сообщении.Также в посте отмечается, что организаторы только «обеспечивают трансфер, заброску на Мамай и выход обратно», а ответственности за здоровье не несут.- Вы можете простыть, упасть, провалиться в сугроб или в реку, попасть под снегопад или в мороз, и даже под снегоход, - говорится в новом сообщении организаторов.Софья, в свою очередь, поделилась перепиской, предложив пользователям самим сделать выводы.