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В Иркутской области дальнобойщики встретили новый год на морозе в заглохшей машине

В Иркутской области дальнобойщики встретили новый год на морозе в заглохшей машине
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Дальнобойщиков в сорокаградусный мороз спасли полицейские

За несколько часов до Нового года на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» у грузового автомобиля «Вольво», следовавшего из Иркутска в Новосибирск, сломался мотор. Самостоятельно устранить поломку водителю большегруза и его напарнику не удалось, прогреть машину тоже. Из-за сильного мороза (-40 градусов) газ в горелке замёрз, разжечь её, чтобы согреться не получалось. Встретив праздник в кабине, мужчины попытались вызвать такси, чтобы добраться до ближайшего населённого пункта, посёлка Куйтун. После того как через три часа за ними никто не приехал, они обратились в единую дежурную диспетчерскую службу.

На помощь незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Юрий Чиликов и лейтенант полиции Павел Новикевич. Прибыв на место, полицейские напоили замёрзших мужчин горячим чаем, довезли до посёлка и помогли разместиться в гостинице. На следующий день полицейские подсказали мужчинам телефон местного жителя, который перегнал фуру в автосервис.

Дальнобойщики выразили Юрию Чиликову и Павлу Новикевичу искренние слова благодарности, отметив, что только благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий. Как оказалось, мужчины отвозили в Иркутск детское питание и столкнулись с поломкой уже на обратном пути. В ближайшее время они вернутся домой, в Новосибирск.


По информации ГУ МВД по Иркутской области

полиция дальнобойщики
 
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