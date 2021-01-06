В Иркутской области дальнобойщики встретили новый год на морозе в заглохшей машине

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дальнобойщиков в сорокаградусный мороз спасли полицейские



За несколько часов до Нового года на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» у грузового автомобиля «Вольво», следовавшего из Иркутска в Новосибирск, сломался мотор. Самостоятельно устранить поломку водителю большегруза и его напарнику не удалось, прогреть машину тоже. Из-за сильного мороза (-40 градусов) газ в горелке замёрз, разжечь её, чтобы согреться не получалось. Встретив праздник в кабине, мужчины попытались вызвать такси, чтобы добраться до ближайшего населённого пункта, посёлка Куйтун. После того как через три часа за ними никто не приехал, они обратились в единую дежурную диспетчерскую службу.



На помощь незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Юрий Чиликов и лейтенант полиции Павел Новикевич. Прибыв на место, полицейские напоили замёрзших мужчин горячим чаем, довезли до посёлка и помогли разместиться в гостинице. На следующий день полицейские подсказали мужчинам телефон местного жителя, который перегнал фуру в автосервис.



Дальнобойщики выразили Юрию Чиликову и Павлу Новикевичу искренние слова благодарности, отметив, что только благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий. Как оказалось, мужчины отвозили в Иркутск детское питание и столкнулись с поломкой уже на обратном пути. В ближайшее время они вернутся домой, в Новосибирск.





По информации ГУ МВД по Иркутской области



