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В Иркутске на пожаре в питомнике «К-9» спасли 25 собак

В Иркутске на пожаре в питомнике «К-9» спасли 25 собак
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл этой ночью

Сегодня, 28 декабря, произошёл пожар на территории иркутского питомника «К-9».

Сообщение пожарным поступило в пятом часу утра. Горела кровля двухэтажного административного здания, в котором содержались собаки и хранились корма. Пожарные из задымлённого помещения спасли 25 животных.

- Существовала угроза распространения огня по всему зданию площадью 300 квадратных метров и на пристрой площадью 90 квадратных метров. Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В 05:52 пожар был локализован на площади 90 квадратных метров, в 6 часов утра открытый огонь был потушен. Пострадавших нет.


В настоящее время происходит ликвидация последствий пожара.

На месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
пожар собаки
 
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