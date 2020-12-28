В Иркутске на пожаре в питомнике «К-9» спасли 25 собак

В 05:52 пожар был локализован на площади 90 квадратных метров, в 6 часов утра открытый огонь был потушен. Пострадавших нет.







Сегодня, 28 декабря, произошёл пожар на территории иркутского питомника «К-9».Сообщение пожарным поступило в пятом часу утра. Горела кровля двухэтажного административного здания, в котором содержались собаки и хранились корма. Пожарные из задымлённого помещения спасли 25 животных.- Существовала угроза распространения огня по всему зданию площадью 300 квадратных метров и на пристрой площадью 90 квадратных метров. Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.В настоящее время происходит ликвидация последствий пожара.На месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара и ущерб устанавливаются.