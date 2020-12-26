В Бурятии собаки напали на мужчину с ребёнком

Очередное нападение собак на людей произошло в Бурятии
В Бурятии, где в последние дни стал острым «собачий» вопрос, произошло очередное нападение собак на людей. На этот раз оно зафиксировано в Кяхте, в 1-м военном городке. 25 декабря собаки напали на мужчину с ребёнком.
- Собаки, одна из них чипированная, напали на мужчину с ребёнком. Благодаря мужчине, им удалось отбиться без повреждений. Подробности выясняются, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».
По данным управления ветеринарии, только в Кяхтинском районе Бурятии за десять месяцев к медикам обратились с укусами 79 человек. В 34 случаях выяснилось, что собаки домашние, их хозяева найдены. В 46 случаях владелец не установлен.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ меньше чем за двое суток зафиксировано четыре нападения собак на людей. Сильнее всего пострадала 20-летняя девушка, на которую собаки набросились утром 23 декабря в микрорайоне Забайкальский. Девушку свора псов повалила на землю и искусала буквально до костей. Собаки оставили девушку без носа и сильно обезобразили лицо. Жизнь пострадавшей удалось спасти, недавно она вышла из искусственной комы. Правительство Бурятии обещало выделить 5,5 миллионов рублей. Пациентку спецбортом перевезут в Москву.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что республика выйдет с инициативой на федеральный уровень о пересмотре законодательства по отлову собак (сейчас их запрещено умертвлять, пойманных животных стерилизуют и отпускают обратно).
- Можно говорить про ответственность или безответственность владельцев. Это тоже, безусловно, фактор, но это то, с чем мы живем, и собак будет много. Строить пансионаты для пожизненного содержания собак, когда у нас стоят вопросы поддержки детей-сирот, многодетных семей - это уже другие приоритеты. Поэтому мы выйдем с законодательной инициативой. Это работа на перспективу. А то, что здесь и сейчас, - это регулирование численности в рамках мероприятий борьбы с бешенством. Мы понимаем, что к животным нужно гуманно относиться. Но когда выбор стоит между гуманным обращением с животными и безопасностью людей, всё-таки, в приоритете – безопасность людей, - отмечал Алексей Цыденов.
В Бурятии собаки напали на мужчину с ребёнком
Происшествия, Фото:
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