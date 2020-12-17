Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз

Поход за грибами обернулся кошмаром
В августе 2019 года на жительницу Улан-Удэ, которая отправилась со своим супругом в ближайший лес собирать грибы, напала стая собак. Девять бездомных псов повалили женщину наземь и покусали. В общей сложности женщина получила около 40 укусов, большинство из которых пришлись на ноги и правое предплечье.
От полученных травм горожанка не могла самостоятельно передвигаться, на место была вызвана скорая помощь. В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи она провела около недели. Во время лечения женщина была обездвижена из-за постоянных болей и возможности расхождения швов. Она перенесла сильное нервное потрясение, физические и нравственные страдания. После выписки из больницы она продолжала амбулаторное лечение, в течение двух месяцев была временно нетрудоспособна.
По данному факту женщина обращалась в правоохранительные органы, а затем в суд. В суде она просила взыскать с ООО «ЦАСС» (прежнего подрядчика на отлов собак), комитета городского хозяйства, администрации Улан-Удэ компенсацию морального вреда и сумму утраченного заработка.
В суде женщина рассказала, что до сих мучается от того нападения. Она испытывает периодические боли, посещает врачей, боится выходить на улицу, а также не может носить одежду, которая ей нравится, так как вынуждена скрывать под одеждой множественные шрамы.
Кто виноват?
Дальше начались поиски виновника произошедшего.
Представитель ответчика администрации Улан-Удэ, комитета городского хозяйства исковые требования не признала. Она заявила, что компенсация морального вреда должна быть взыскана с ООО «ЦАСС», так как на момент нападения эта компания ловила собак в городе.
ООО «ЦАСС», в свою очередь, также возражали против удовлетворения иска. Они пояснили, что согласно муниципальному контракту в их обязанность входит отлов и содержание безнадзорных собак по заданию администрации города. По заявке улан-удэнки были неоднократные выезды, однако животных не было в указанном в заявке месте.
Через несколько дней в Советском районе вблизи территории Стеклозавод были отловлены восемь безнадзорных собак. Псов признали одичавшими, и их усыпили.
В пресс-службе Железнодорожного суда пояснили, что по закону органы местного самоуправления имеют право на деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения.
- На момент причинения вреда истцу на отлов безнадзорных животных в 2019 году администрации Улан-Удэ предоставлена субвенция из республиканского бюджета на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в связи с чем суд не находит правовых оснований для возложения ответственности за вред, причинённый истцу, на иных ответчиков, в том числе исполнителя по муниципальному контракту ООО «ЦААС». Комитет городского хозяйства также не является надлежащим ответчиком, поскольку является функциональным органом администрации Улан-Удэ, - пояснили в суде.
Здесь добавили, что именно мэрия несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение своих должностных обязанностей. Кроме того, администрация Улан-Удэ определяет объём необходимых к принятию мер в сфере отлова безнадзорных животных.
- Администрацией Улан-Удэ обязанность к принятию мер по отлову безнадзорных животных, находящихся без сопровождающих лиц на территории муниципального образования, в должной мере не исполнена. Это свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между бездействием администрации Улан-Удэ и нападением на женщину безнадзорных собак, - сообщили в суде.
Исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворены частично, требования о взыскании утраченного заработка также удовлетворены частично.
Но решение было обжаловано администрацией Улан-Удэ в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда, однако оно оставлено без изменений и вступило в законную силу.
Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз
Происшествия, Фото:
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