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Гражданин Узбекистана пытался подкупить полицейского в Иркутске

Гражданин Узбекистана пытался подкупить полицейского в Иркутске
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Иностранец попытался подкупить полицейского за две тысячи рублей

В Иркутске вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции.

В сентябре в помещении пригородных касс железнодорожного вокзала станции Иркутск-Пассажирский сотрудник линейного отдела установил нарушителя миграционного законодательства. Иностранца доставили в административное помещение линейного отдела полиции.

Чтобы избежать составления административного протокола, гражданин Узбекистана в помещении полиции попытался передать две тысячи рублей полицейскому. Однако сотрудник отказался от денег.

В зале суда мужчина вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме семь тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
покушение на дачу взятки должностному лицу
 
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