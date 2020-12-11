Гражданин Узбекистана пытался подкупить полицейского в Иркутске

Иностранец попытался подкупить полицейского за две тысячи рублей



В Иркутске вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции.



В сентябре в помещении пригородных касс железнодорожного вокзала станции Иркутск-Пассажирский сотрудник линейного отдела установил нарушителя миграционного законодательства. Иностранца доставили в административное помещение линейного отдела полиции.



Чтобы избежать составления административного протокола, гражданин Узбекистана в помещении полиции попытался передать две тысячи рублей полицейскому. Однако сотрудник отказался от денег.



В зале суда мужчина вину признал полностью, раскаялся в содеянном.



Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме семь тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

