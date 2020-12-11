Иностранец попытался подкупить полицейского за две тысячи рублей
В Иркутске вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции.
В сентябре в помещении пригородных касс железнодорожного вокзала станции Иркутск-Пассажирский сотрудник линейного отдела установил нарушителя миграционного законодательства. Иностранца доставили в административное помещение линейного отдела полиции.
Чтобы избежать составления административного протокола, гражданин Узбекистана в помещении полиции попытался передать две тысячи рублей полицейскому. Однако сотрудник отказался от денег.
В зале суда мужчина вину признал полностью, раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме семь тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Гражданин Узбекистана пытался подкупить полицейского в Иркутске
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иностранец попытался подкупить полицейского за две тысячи рублей
Дом сгорел дотла
Нелегальные рубщики леса поняли, что бежать некуда
Люди чуть не замёрзли насмерть
Женщина отдала крупную сумму, увидев телефонный номер управления МВД
Предположительно, подозреваемая живёт в 100-х кварталах
Работница банка украла деньги со счёта
Возбуждено дело о незаконной рубке в особо крупном размере
Нарушителя поймали в нацпарке
Дилеры продавали наркотики через интернет-магазин
Мужчина был в федеральном розыске
Жилой дом удалось отстоять от огня
Судебные приставы взыскали ущерб, причинённый лесному фонду
Необычное ДТП с участием трамвая и «Хёндая» произошло в Улан-Удэ
Жительница Бурятии украла у знакомого 25 тысяч рублей