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В Иркутской области сбежал виновник смертельного ДТП

В Иркутской области сбежал виновник смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пешеход погиб на месте

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области устанавливают марку автомобиль и личность водителя, который накануне допустил смертельное ДТП. Инцидент произошёл вчера ночью около 23 часов в городе Зима. Около автозаправки «Крайснефть» неустановленный водитель на автомобиле неустановленной марки сбил мужчину и скрылся с места ДТП. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте.

Полиция призывает гражданина, находившегося в момент аварии за рулём, добровольно явиться в органы внутренних дел.

Сотрудники ГИБДД обращаются также к свидетелям дорожно-транспортного происшествия с просьбой оказать помощь и сообщить информацию в ближайший отдел внутренних дел, либо позвонить по телефону (395-66) 3-02-03, 02 или воспользоваться телефоном доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21-68-88.



ДТП смерть
 
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