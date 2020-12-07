Пешеход погиб на месте
Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области устанавливают марку автомобиль и личность водителя, который накануне допустил смертельное ДТП. Инцидент произошёл вчера ночью около 23 часов в городе Зима. Около автозаправки «Крайснефть» неустановленный водитель на автомобиле неустановленной марки сбил мужчину и скрылся с места ДТП. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте.
Полиция призывает гражданина, находившегося в момент аварии за рулём, добровольно явиться в органы внутренних дел.
Сотрудники ГИБДД обращаются также к свидетелям дорожно-транспортного происшествия с просьбой оказать помощь и сообщить информацию в ближайший отдел внутренних дел, либо позвонить по телефону (395-66) 3-02-03, 02 или воспользоваться телефоном доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21-68-88.
В Иркутской области сбежал виновник смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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