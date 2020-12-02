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В Улан-Удэ приостановили рассмотрение дела о страшном ДТП с ампутацией ноги

В Улан-Удэ приостановили рассмотрение дела о страшном ДТП с ампутацией ноги
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Судебные заседания в отношении бывшего пристава переносились девять раз

В Улан-Удэ суд приостановил производство по делу бывшего судебного пристава, устроившего страшное ДТП. Соответствующая информация имеется на сайте райсуда.

Телеграм-канал «БурКОПсоюз» сообщает, что уголовное дело поступило в суд ещё в сентябре, за два месяца заседания переносились девять раз. 27 ноября в связи с «отсутствием реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве», производство по делу в отношении бывшего высокопоставленного судебного пристава приостановлено. При этом его местонахождение известно. Практика показывает, что чаще всего такое основание приостановления дела означает наличие у подсудимого «тяжёлого заболевания, которое создаёт реальное препятствие для его участия в судебных заседаниях».

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 8 февраля на улице Октябрьская в Улан-Удэ. В Госавтоинспекции сообщали, что 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома.

«Он буквально впечатал девушек на огромной скорости в бетонный блок. Одна из них находится в реанимации, у неё была разможжена нога, её пришлось ампутировать», - описывала в своём Telegram-канале известный журналист Евгения Балтатарова.

Видео с места ДТП появилось в соцсетях, в паблике uu_news. Очевидец, снявший видео, утверждал, что водитель был «неадекватный, угрожал расправой свидетелям, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета». Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Также, по словам очевидца, на место прибежала некая женщина, пытавшаяся взять вину на себя.

Быстро выяснилось, что за рулём был представитель УФССП по Бурятии. Telegram-канал «Степной дозор», что виновник – не рядовой пристав, а начальник одного из отделов. МВД по Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Пострадавшая, лишившаяся ноги, не получала никакой помощи или компенсации от виновника. Более того, реабилитацию, после установки протеза, женщина проходила за свой счет, а после протез оплатил Региональный фонд социального страхования
ДТП суд
 
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