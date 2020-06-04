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Улан-удэнке, лишившейся ноги по вине пристава, протез оплатил Фонд соцстрахования

Улан-удэнке, лишившейся ноги по вине пристава, протез оплатил Фонд соцстрахования
Происшествия,  Фото:страница Ивана Худякова
Виновник аварии, после которой женщине ампутировали ногу, прячется от пострадавшей

Жительница Улан-Удэ, которой ампутировали ногу после ДТП по вине пьяного судебного пристава, так и не получила от него никакой компенсации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая стало известно, что молодая женщина учится ходить на протезе. По словам генерального директора центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» Ивана Худякова, реабилитацию пострадавшая проходила за свой счёт. Гендиректор компании сообщил, что виновник происшествия не только не взял на себя оплату за протез и лечение, но даже не принёс никаких извинений.

Накануне Иван Худяков написал в соцсети, что они «дожали» вопрос с оплатой протеза.

- Очевидно, что виновник ДТП, пристав на «Лексусе», должен был бы возместить оплату протеза, но он спрятался и 4 месяца тяжбы с ним практически без результата. Протез оплатил Региональный фонд социального страхования, - сообщил он.

Специалист добавил, что в этой истории самая большая умница – это пострадавшая женщина, которая после трагедии не сдалась.

- Екатерина, молодец, что не сдаешься и двигаешься вперёд. Да приходится падать, главное, вставать и идти дальше, - пишет Худяков.

Авария произошла зимой на улице Октябрьская. Водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. «Он буквально впечатал девушек на огромной скорости в бетонный блок. Одна из них находится в реанимации, у неё была разможжена нога, её пришлось ампутировать», - описывала в своём Telegram-канале известный журналист Евгения Балтатарова. 

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Выяснилось, что за рулём был представитель УФССП по Бурятии. Telegram-канал «Степной дозор», что виновник – не рядовой пристав, а начальник одного из отделов. 
ДТП судебные приставы ампутация реанимация
 
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