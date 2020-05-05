 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Мая

04 Мая

Популярное

Улан-удэнка, лишившаяся ноги по вине пристава, поставила протез за свой счёт

Улан-удэнка, лишившаяся ноги по вине пристава, поставила протез за свой счёт
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина, которую внедорожник впечатал в бетонный блок, не получила никакой помощи

Улан-удэнка, которой ампутировали ногу после страшной аварии по вине пьяного водителя, учится ходить с помощью протеза. Об этом сообщил генеральный директор центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» Иван Худяков.

- Нашумевшая история, когда пьяный водитель впечатал девушку в бетонный блок, в результате чего она лишилась ноги, получила продолжение. Сейчас Екатерина тестирует на базе нашей школы ходьбы новый протез. Если вы её встретите на улице, можете не заметить, что у неё ампутация, - поделился Иван Худяков.

По его словам, реабилитацию пострадавшая проходит за свой счёт. Гендиректор компании сообщил, что виновник ДТП не только не взял на себя оплату за протез и лечение, но даже не принёс никаких извинений.

Сама пострадавшая, рассказывает Иван, не унывает. Хоть жизнь и заставила улан-удэнку ходить на протезе и бороться за свои права, она делает это с оптимизмом и улыбкой. Поддержку Екатерины курирует уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и координатор общественной приёмной «Единой России» Наталья Штэпа.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 8 февраля на улице Октябрьская. 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. «Он буквально впечатал девушек на огромной скорости в бетонный блок. Одна из них находится в реанимации, у неё была разможжена нога, её пришлось ампутировать», - описывала в своём Telegram-канале известный журналист Евгения Балтатарова. Видео с места ДТП появилось в соцсетях, в паблике uu_news. Очевидец, снявший видео, утверждал, что водитель был «неадекватный, угрожал расправой свидетелям, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета». Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.

Тогда же быстро выяснилось, что за рулём был представитель УФССП по Бурятии. Telegram-канал «Степной дозор», что виновник – не рядовой пристав, а начальник одного из отделов. Вскоре он ушёл на больничный.

МВД по Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
судебные приставы ДТП реабилитация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка, лишившаяся ноги по вине пристава, поставила протез за свой счёт
Улан-удэнка, лишившаяся ноги по вине пристава, поставила протез за свой счёт
Происшествия, 05.05.2020
Женщина, которую внедорожник впечатал в бетонный блок, не получила никакой помощи
В Бурятии коронавирус добрался до налоговой
В Бурятии коронавирус добрался до налоговой
Происшествия, 05.05.2020
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора
В Улан-Удэ столкнулись легковушка и автобус
В Улан-Удэ столкнулись легковушка и автобус
Происшествия, 05.05.2020
ДТП произошло возле «Светофора»
Под Улан-Удэ водители авто и мотоцикла спорили после ДТП
Под Улан-Удэ водители авто и мотоцикла спорили после ДТП
Происшествия, 05.05.2020
Очередное ДТП с мотоциклом произошло в Сотниково
Названа причина роста заражений коронавирусом в Бурятии
Названа причина роста заражений коронавирусом в Бурятии
Происшествия, 05.05.2020
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев специально обратился к жителям
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 05.05.2020
Лес горит в Еравнинском и Бичурском районах
Число случаев коронавируса в Бурятии резко выросло до 450
Число случаев коронавируса в Бурятии резко выросло до 450
Происшествия, 05.05.2020
Новый печальный рекорд по числу заболевших за сутки побит в Бурятии
В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны
В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны
Происшествия, 05.05.2020
Боевую гранату более чем столетней давности обнаружили во дворе
Двое пьяных улан-удэнцев пытались украсть аккумуляторы из машин
Двое пьяных улан-удэнцев пытались украсть аккумуляторы из машин
Происшествия, 04.05.2020
В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация
В Бурятии в ДТП пострадал 27-летний парень
В Бурятии в ДТП пострадал 27-летний парень
Происшествия, 04.05.2020
Он был доставлен в медучреждение
В Улан-Удэ украли велосипеды
В Улан-Удэ украли велосипеды
Происшествия, 03.05.2020
Заявления о кражах в разных районах Улан-Удэ поступили в один день
Житель Бурятии украл у приятеля телевизор
Житель Бурятии украл у приятеля телевизор
Происшествия, 03.05.2020
Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты
В Бурятии потушили 4 лесных пожара
В Бурятии потушили 4 лесных пожара
Происшествия, 03.05.2020
Сейчас продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, дотушивание локализованных очагов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^