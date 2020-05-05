Улан-удэнка, лишившаяся ноги по вине пристава, поставила протез за свой счёт

Женщина, которую внедорожник впечатал в бетонный блок, не получила никакой помощи
Улан-удэнка, которой ампутировали ногу после страшной аварии по вине пьяного водителя, учится ходить с помощью протеза. Об этом сообщил генеральный директор центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» Иван Худяков.
- Нашумевшая история, когда пьяный водитель впечатал девушку в бетонный блок, в результате чего она лишилась ноги, получила продолжение. Сейчас Екатерина тестирует на базе нашей школы ходьбы новый протез. Если вы её встретите на улице, можете не заметить, что у неё ампутация, - поделился Иван Худяков.
По его словам, реабилитацию пострадавшая проходит за свой счёт. Гендиректор компании сообщил, что виновник ДТП не только не взял на себя оплату за протез и лечение, но даже не принёс никаких извинений.
Сама пострадавшая, рассказывает Иван, не унывает. Хоть жизнь и заставила улан-удэнку ходить на протезе и бороться за свои права, она делает это с оптимизмом и улыбкой. Поддержку Екатерины курирует уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и координатор общественной приёмной «Единой России» Наталья Штэпа.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 8 февраля на улице Октябрьская. 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. «Он буквально впечатал девушек на огромной скорости в бетонный блок. Одна из них находится в реанимации, у неё была разможжена нога, её пришлось ампутировать», - описывала в своём Telegram-канале известный журналист Евгения Балтатарова. Видео с места ДТП появилось в соцсетях, в паблике uu_news. Очевидец, снявший видео, утверждал, что водитель был «неадекватный, угрожал расправой свидетелям, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета». Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.
Тогда же быстро выяснилось, что за рулём был представитель УФССП по Бурятии. Telegram-канал «Степной дозор», что виновник – не рядовой пристав, а начальник одного из отделов. Вскоре он ушёл на больничный.
МВД по Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Улан-удэнка, лишившаяся ноги по вине пристава, поставила протез за свой счёт
Происшествия, Фото:
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