Песком с останками посыпали дорогу на улице в Киренске
Недавно иркутский сегмент соцсетей поразила фотография, сделанная в городе Киренске. Как сообщал «Байкал-Daily», здесь на проезжей части улицы Партизана Алымова были обнаружены человеческие скелетированные останки: череп и другие фрагменты человеческих костей.
- Сейчас по данному факту Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области проводится следственная проверка. По предварительным данным, для отсыпи дороги был взят грунт по улице Якутской, - написал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Николай Труфанов.
По его словам, по неофициальной информации, человеческие останки могут иметь отношение к старым захоронениям времена Гражданской войны. Ранее в советские годы подобные находки уже случались.
По результатам следственной проверки будет дана правовая оценка ситуации.
Останки на дороге в Иркутской области могут быть времён Гражданской войны
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Закладки делала 25-летняя девушка
Песком с останками посыпали дорогу на улице в Киренске
Пострадавших доставили в больницу
Беременную женщину убили, чтобы не отдавать ей долг
Также вор прихватил медный кабель
Он попытался поджечь их квартиру
Семейной паре просто захотелось иметь такую собаку
Сборщики конопли собрали крупный урожай
Грабители требовали с жертвы несуществующий долг
Грабёж произошёл на улице поздно ночью
Хозяин успел выкатить автомобиль из горящего гаража
Вора задержали по «горячим следам»
Охотникам грозит уголовная ответственность
Телефон сначала потерял его владелец, а затем и присвоившая его девушка
Очень эмоциональные очевидцы запечатлели погоню на видео