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Останки на дороге в Иркутской области могут быть времён Гражданской войны

Останки на дороге в Иркутской области могут быть времён Гражданской войны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Песком с останками посыпали дорогу на улице в Киренске

Недавно иркутский сегмент соцсетей поразила фотография, сделанная в городе Киренске. Как сообщал «Байкал-Daily», здесь на проезжей части улицы Партизана Алымова были обнаружены человеческие скелетированные останки: череп и другие фрагменты человеческих костей.

- Сейчас по данному факту Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области проводится следственная проверка. По предварительным данным, для отсыпи дороги был взят грунт по улице Якутской, - написал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Николай Труфанов.

По его словам, по неофициальной информации, человеческие останки могут иметь отношение к старым захоронениям времена Гражданской войны. Ранее в советские годы подобные находки уже случались.

По результатам следственной проверки будет дана правовая оценка ситуации.
останки
 
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