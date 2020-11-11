Стали известны подробности трагедии с девочкой, которую до смерти закусала собака
В Заиграевском районе Бурятии следователи проводят доследственную проверку о смерти шестилетней девочки, до смерти покусанной собакой.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в Заиграево 10 ноября. Девочку насмерть загрызла домашняя собака в ограде дома. Сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности трагедии.
По предварительным данным, днём 10 ноября девочка одна играла во дворе дома. За несколько минут до трагедии отец девочки ушёл в гости к другу, мать осталась в доме, занималась хозяйственными делами.
Когда отец вернулся домой, во дворе дома обнаружил дочь, лежащую возле собачьей будки. Ребёнок был сразу доставлен в больницу, но спасти её жизнь не удалось.
Собака, загрызшая девочку, беспородная, она находилась на цепи. По рассказам родителей, ранее собака никогда не нападала на ребёнка. Девочка её не боялась и неоднократно с ней контактировала.
По месту жительства семья характеризуется положительно.
- В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия, - пояснили в Следственном управлении.
В Бурятии загрызенную собакой девочку нашёл её отец
Происшествия, Фото:
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