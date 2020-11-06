В Улан-Удэ подросток обокрал уставшего таксиста

Молодой человек уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи
1 ноября в отдел полиции №2 Улан-Удэ с заявлением о краже денег обратился 44-летний местный житель.Он рассказал, что год назад дал своему знакомому таксисту во временное пользование сим-карту. При этом услугу «мобильного банка» гражданин не отключил.
В начале ноября с его банковского счета пропали сбережения – всего около шести тысяч рублей. Улан-удэнец связался с товарищем. Таксист сообщил, что неизвестные украли его мобильный, пока он, устав от работы, спал в машине.
Полицейские установили граждан, на чьи счета изначально были перечислены деньги, а затем – и на самого подозреваемого. Им оказался 17-летний горожанин. Он задержан.
Возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
- Молодой человек уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. В августе он был осужден к обязательным работам за хищение парфюмерии из магазина. Наказание отбыл, однако должных выводов не сделал. Окончил вечернюю школу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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