В заказнике Бурятии браконьеры сбили госинспектора и скрылись

Государственный инспектор находится в больнице





4 декабря госинспекторы Байкальского государственного заповедника во время патрулирования заказника «Кабанский» выявили нарушителей. На протоке «Шишмачиха», в районе урочища «Колпиная», они обнаружили браконьеров.

Злоумышленники выставляли сети на заповедной территории, здесь же находился легковой автомобиль браконьеров с выключенными осветительными приборами. Нарушители заметили приближающуюся группу сотрудников охраны и направили автомобиль на госинспекторов.- В результате умышленного наезда государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемой природной территории Виталий Пермяков, находящийся при исполнении служебных обязанностей, был сбит автомобилем. Нарушители с места происшествия скрылись. Государственный инспектор доставлен в больницу, где и находится в настоящее время, - сообщает пресс-служба заповедника.10 декабря дело передано в следственный отдел по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии.