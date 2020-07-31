Молния ударила сразу в двух мужчин
В Хоринском районе Бурятии от удара молнии погиб мужчина, ещё один человек пострадал. О трагедии сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».
- 30 июля двое мужчин пострадали на крыше Анинского дацана. Один погиб на месте, - сообщают в группе.
Второй пострадавший с ожогом ноги госпитализирован реанимацию центральной районной больницы.
- Земляки, будьте осторожны, - призывают в группе.
В оперативных службах республики «Байкал-Daily» подтвердили данный факт.
Как сообщал «Байкал-Daily», месяц назад, 30 июня в селе Топка Бичурского района днём во время сильной грозы в жилой дом попала молния. Пострадал хозяин дома, который упал в обморок.
На этой неделе в Заиграевском районе от удара молнии во время грозы погибли животные из стада, а пастух потерял сознание.
Справка:
Анинский дацан построен в Хоринском районе в 1795 году в деревянном исполнении. В XIX веке здесь возвели каменное здание и сделали пристрой. В начале XX века дацан представлял собой комплекс, состоящий из главного соборного храма-цокчен-дацана и 12 дуганов, не включая храмовые хозяйственные и служебные постройки. В 1937 году дацан был почти полностью разрушен. Его восстановление началось в 1990-х годах.
Главный соборный храм дацана – Цогчен дуган – стоит на государственной охране с сентября 1971 года, как объект культовой архитектуры Республики Бурятия, не имеющий аналогов по своей планировочной и композиционно-пространственной структуре в буддийском зодчестве других стран.
Жителя Бурятии убило молнией на крыше дацана
Происшествия, Фото:
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