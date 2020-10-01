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«Сперва спасите маму!»: В Улан-Удэ озвучили подробности ДТП с мамой и дочерью

«Сперва спасите маму!»: В Улан-Удэ озвучили подробности ДТП с мамой и дочерью
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очевидцы признаются, что увиденное на месте аварии потрясло их

Сегодня, 1 октября, ранним утром в посёлке Исток в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали две женщины – мать и её взрослая дочь. За рулём «Тойоты Витц» была 32-летняя женщина. За эстакадой на выезде из города она съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. Машина после аварии оказалась сильно разбита. 



Водитель и её 57-летняя мама, которая была пассажиром, получили сильные травмы. Они не могли встать. На место аварии сбежались люди, которые пытались помочь женщинам. По словам очевидцев, зрелище было страшное.

- Они не чувствовали ног, одна из них также не чувствовала рук. Мама девушки была вся в крови – и руки, и лицо всё в крови, - поделился с «Байкал-Daily» свидетель. – А девушка очень хотела помочь маме, но лежала на земле рядом и не могла подняться.

Людей, которые оказывали первую помощь, девушка просила только об одном.

- Она говорила: «Отойдите от меня, мне не нужна помощь, сначала помогите моей маме». На место приехал один экипаж медиков, и сразу обеим они помочь не могли, хотя обезболивающие уколы врачи стали одновременно двум пострадавшим. Но девушка и медиков просила: «Только помогите маме, спасите её, а потом уже со мной разберётесь…» - вспоминает очевидец.

Уже на месте аварии свидетели предположили, что речь может идти о повреждении позвоночника. Несмотря на это, люди надеются, что травмы матери и дочери окажутся не слишком серьёзными и желают им скорейшего выздоровления.






ДТП
 
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